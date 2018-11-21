بالصور.. الفحوصات الطبية تؤكد سلامة ” الجهني ” .. والأخضر يواصل تدريباته

ماجد محمد(صدى):

أكدت الفحوصات الطبية التي أجراها الجهاز الطبي، سلامة لاعب المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات تحت 20 عامًا، عبدالعزيز الجهني، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها أثناء المناورة التي أقيمت أمس الثلاثاء.

وجاء ذلك بعدما خضع إلى جلسة اختبارات طبية تحت إشراف الطبيب مشبب القحطاني وأخصائي العلاج الطبيعي ناصر العيسى تم من خلالها التأكد من سلامته وجاهزيته للمشاركة رفقة باقي العناصر.

كما واصل المنتخب الوطني، اليوم الأربعاء، تدريباته اليومية في معسكره الحالي بجمهورية مصر العربية الذي يمثل المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي والذي يأتي في إطار التحضير لتصفيات غرب آسيا التي ستقام في إمارة الفجيرة خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 ديسمبر المقبل .

وقسم المدير الفني للمنتخب الوطني مبارك الشهراني الحصة التدريبية إلى قسمين نظري وميداني، إذ تم خلال القسم النظري عرض عدد من الحالات الفنية في قاعة الاجتماعات بمقر إقامة البعثة ومناقشة تنفيذها بالطريقة السليمة.

واختتمت الحصة بإقامة مناورة على كامل الصالة وذلك بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب فهد باوزير الذي خضع لجلسات علاجية لشعوره بالآم في مفصل قدمه.