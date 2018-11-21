مكالمة فيديو تثير ذعر النساء بأحد حمامات مراكش
أثارت مكالمة فيديو، اليوم الأربعاء، أجرتها إمرأة مع زوجها المقيم بالخارج، حالة من الفوضى والهلع داخل حمام خاص بالنساء في قرية تسلطانت بمراكش.
وذكرت ” وسائل إعلام مغربية ” ، أفادت بأن سيدة دخلت إلى الحمام، بعد أن كانت على متن سيارة، وهي تتحدث مع زوجها عبر مكالمة بالفيديو على تطبيق ” واتساب ” ، وهو الشيء الذي أثار استنفارًا كبيرًا وذعرًا في أوساط عدد كبير من النسوة المتواجدات هناك.
وقالت ” مصادر محلية ” ، إن ما أثار ذعر النساء هو تخوفهم من أن تكون السيدة بصدد تصويرهن عاريات دون علمهن، وفي هذا الإطار تم إشعار عناصر الأجهزة ” بتاسلطانت ” والتي حضرت على الفور إلى مكان الواقعة، وتحفظت على السيدة من أجل التحقيق معها في الواقعة، وبعد تبين خلو هاتفها من أي فيديوهات أو صور لنساء عاريات فتم إخلاء سبيلها.
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