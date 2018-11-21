مكالمة فيديو تثير ذعر النساء بأحد حمامات مراكش

مليكة فؤاد(صدى):

أثارت مكالمة فيديو، اليوم الأربعاء، أجرتها إمرأة مع زوجها المقيم بالخارج، حالة من الفوضى والهلع داخل حمام خاص بالنساء في قرية تسلطانت بمراكش.

وذكرت ” وسائل إعلام مغربية ” ، أفادت بأن سيدة دخلت إلى الحمام، بعد أن كانت على متن سيارة، وهي تتحدث مع زوجها عبر مكالمة بالفيديو على تطبيق ” واتساب ” ، وهو الشيء الذي أثار استنفارًا كبيرًا وذعرًا في أوساط عدد كبير من النسوة المتواجدات هناك.

وقالت ” مصادر محلية ” ، إن ما أثار ذعر النساء هو تخوفهم من أن تكون السيدة بصدد تصويرهن عاريات دون علمهن، وفي هذا الإطار تم إشعار عناصر الأجهزة ” بتاسلطانت ” والتي حضرت على الفور إلى مكان الواقعة، وتحفظت على السيدة من أجل التحقيق معها في الواقعة، وبعد تبين خلو هاتفها من أي فيديوهات أو صور لنساء عاريات فتم إخلاء سبيلها.