بالفيديو.. دنيا بطمة تظهر دون فلتر ومكياج متحدية الساخرين

أميرة خالد(صدى):

أظهر مقطع فيديو الفنانة المغربية دنيا بطمة، وهي بإطلالة طبيعية من دون أن تطبق المكياج أو تستخدم تقنية الفيلتر.

وكتبت دنيا مع الفيديو، الذي نشرته عبر حسابها على ” سناب شات ” : ” هاذي صورة لعيونكم بهالصباح، بدون فلتر، بدون مكياج. أعشق بشرتي وهيّ نظيفة وما فيها نقطة مكياج. ”

وجاء ذلك ردًا على تعليقات ساخرة وجهت إليها في وقت سابق، بأنها لا تجرؤ على الظهور من دون مكياج، كما لفت المقطع المصور إعجاب عدد كبير من المتابعين الذين أبدوا تقديرهم لجمال الفنانة.