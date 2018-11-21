استمرار لانتهاكات النظام القطري ” عمال كأس العالم ” يتذمرون من تدني الأجور

طلال الضوي(صدى):

كشفت صحيفة ” فرانس برس ” ، اليوم الأربعاء، خلال تقرير صحفي لها عن استمرار الانتهاكات التي يمارسها تنظيم الحمدين بحق العمالة الأجنبية الوافدة وسط العديد من شكاوى العاملين حول تدني مستوى الأجور.

ورصد التقرير الصحفي، حالة عمال البناء وذلك أثناء استراحتهم وقت الغذاء فوق رصيف قرب مجمع سكني في الدوحة، ساهموا في بنائه ليضاف إلى مجموعة المشاريع المرتبطة ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقبلة المحتمل إجراؤها في قطر بعد أربع سنوات عام ” 2022 ” .

وأضاف ” التقرير ” ، أن العمال والذين أغلبهم من الجنسية البنغالية يشتكون من ظروف العمل القاسية، والأجور المتدنية التي يتلقونها؛ إذ يعملون في هذا المشروع منذ ثلاث سنوات، ويتقاضون شهريًا الحد الأدنى من الأجور وهو 750 ريالًا قطريًا ” 205 دولارات ” .

وأشار ” التقرير ” إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها العمال في قطر، وقال أحد العاملين: ” أخطأت بالمجيء إلى هنا، اقترضت الكثير من الأموال من المصرف لدفع مصاريف السفر، لكنني لم أعد أملك شيئًا في الوقت الحالي ” ، وأضاف ” عامل أخر ” قائلًا : ” لن أعود أبداً إلى هنا ” .

وستبقى بطولة كأس العالم في قطر بعيدة عن أعين العمال الذين يرتدي بعضهم قمصان فرق الكرة القدم، التي يتابعونها تحت البدلات الزرقاء، وبينها فريق تشيلسي الإنجليزي، حيث أبلغوا بأنهم سيرحّلون بحلول العام 2021 .

وأوضح ” التقرير الصحفي ” ، أن ” عامل نيبالي ” يداوم 10 ساعات في اليوم، ويتلقى 85 سنتًا لقاء كل ساعة عمل إضافية.

وتخضع ظروف العمالة في قطر لمتابعة دقيقة من قبل منظمات حقوقية وإنسانية وعمالية، منذ الإعلان سنة 2010 بعد فوزها باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في العام 2022.

وانتقدت النقابات العمالية ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة نظام الكفالة في قطر.

وبيّنت ” التقارير الصحافية ” ، أعدادًا متفاوتة عن الوفيات في صفوف العمال خلال عملهم في المنشآت الرياضية، وبلغت وفقًا لنقابة عمالية نحو 1200 شخص.