40 متدربة بمركز الحي المتعلم الثاني في مكة يتعرفن على الأمن المعلوماتي والجرائم

محمد السعران(صدى):

أقام مركز الحي المتعلم الثاني بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة مساء اليوم الأربعاء برنامج الأمن المعلوماتي و الجرائم، نفذته المدربة دانيا التركستاني بقيادة قائدة المركز خيرية عبد القادر عبد الرحيم.

والذي استهدفت فيه 40 امرأة من أعضاء المركز وذلك بهدف خلق مجتمع واعي ومدرك لاخطار و سلبيات الجرائم المعلوماتية وتعزيز ثقافة الأمن المعلوماتي وتوعية أفراد المجتمع بالجرائم الالكترونية والتعرف على انواع الجرائم الالكترونية والتحذير من التساهل او الاهمال اثناء التعامل مع المعلومات وتوضيح جهود المملكة في تحقيق الأمن المعلوماتي للمواطنين مع دور المواطن في تحقيق الأمن المعلوماتي وتحقيق شعار الحي المتعلم الثاني للمرأة السعودية والتعليم المستمر .