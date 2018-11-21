بالصور.. فنانة تحاول الانتحار بسبب الاغتصاب الزوجي

لندن(صدى):

كشفت المغنية العالمية ميلاني براون الشهيرة بـ ” ميل بي ” عن سبب محاولتها الانتحار؛ وذلك للتخلص من زوجها المنتج التلفزيوني ستيفن بيلافونتي الذي اتهمته بالاستغلال الجسدي والاغتصاب الزوجي.

وأظهرت مذكراتها بعنوان ” Brutally Honest ” ، طريقة انتحارها، كاتبة: ” قف هنا، في التاسعة والثلاثين من عمري، أحدق في مرآة الحمام الداخلي في منزلي المستأجر في كنسينغتون في لندن، حاملةً بين يدي بزجاجة من الأسبرين مفتوحة من المخزن الذي خزنته على مر السنين، ابتلعت حبة تلو الأخرى، وكل ما اضع واحدة في فمي أسأل نفسي ” هل أنت متأكدة؟ ” ، ثم ابتلع واحدة، عشرة، عشرين، خمسين، ومئة. ”

وأكدت أنها عندما وصلت إلى القرص 200 توقفت وتراجعت عن قرارها معتبرةً أن الانتحار ليس الطريقة الصحيحة.