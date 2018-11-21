بعد أعوام من الاغتصاب.. باحثة تكشف تفاصيل استغلال مدربها

باريس(صدى):

كشفت أكاديمية فرنسية عن الاعتداءات الجنسية وحالات الاغتصاب المروعة التي تعرضت لها من مدربها الرياضي ويدعى بيتر.

وأوضحت الباحثة ، إنها عاشت أعوامًا طويلة من الاستغلال البشع، وحالات الاعتداءات الجنسية عليها، مشيرة إلى أن المحنة بدأت حين التحقت وهي في الخامسة عشرة من العمر بفريق للفتيات اليافعات، حيث بدأ المدرب بيتر اعتداءاته على نحو تدريجي حتى وصل الأمر وأخذها إلى الغابة واغتصبها، بحسب صحيفة لوبوان الفرنسية.

وأضافت أن المدرب استغل شغفها بكرة السلة وعدم قدرتها على البوح بما تعرضت له، فأخذ يعتدي عليها مرارا ، مؤكدة أن الآثار النفسية للتجربة الأليمة ما زالت ترافقها حتى اليوم على الرغم من مضي 14 عاما كاملة.

وتابعت: أنها انهارت بالبكاء في إحدى المرات عقب اعتدائه عليها، فقام المدرب بصفعها وإخافتها.

وأكدت أن الشخص الذي اعتدى عليها لم يعاقب سوى بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة لا تتجاوز ستة آلاف يورو، حتى وإن كان اعتداؤه على القاصر قد دام ثلاث سنوات.