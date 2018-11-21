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بالصور.. فتاة تعبر البحار مرتدية فستان الزفاف بحثًا عن عريس

بالصور.. فتاة تعبر البحار مرتدية فستان الزفاف بحثًا عن عريس
واشنطن(صدى):

قررت إحدى الفتيات الأمريكيات البحث عن عريس على طريقتها الخاصة، حيث بدأت خطتها بارتداء فستان الزفاف والقيام بأنشطتها اليومية بشكل اعتيادي.
وأول نشاط قامت به الفتاة هو الصعود على لوح خشبي وممارسة رياضة التجديف، قائلة: ” أرغب جدًا في الزواج، وأريد علاقة جدية، لذلك قررت ارتداء فستان الزفاف والقيام بأنشطتي المفضلة. ”

وأكدت الفتاة أن عددًا من الأشخاص تقدم لخطبتها، لكنها ترغب بالتريث ومواصلة البحث، كما أنها تخطط للسفر إلى دول عدة منها باريس مرتدية ثوب الزفاف.


13 تعليق

[ عدد التعليقات: 11553 ] نشر منذ 3 ساعات

ههههههه😊اقعدي لين يجيك نصيبك ليش كل ها التعب والهبال😂

[ عدد التعليقات: 5997 ] نشر منذ 3 ساعات

فتاة مييييييين **!!!!!!!!!!
*
هذي شكلها أم **!!!!
*
قال فتاة قال **!!!!!!! هههههههههههههههه
*
ولا ** بعد تبحث عن عريس بالبحر *!!! تزوجي سلطعون ( قبقب ) !!! هههههههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 5997 ] نشر منذ 2 ساعتين

على طاري البحر ** نفسي أكل أم الربيان (استاكوزا) *!!! أممممممممممم أنها حقاًً لذيذة ** (^_^) **

[ عدد التعليقات: 1661 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللي يقول فتاه واللي يقول شكلها ام
ياهوووو واضح احفادها بيتزوجوا

على كل حال من شكلك اعوذ بالله مين بيقبل بك غير واد مثلك اهبل وقبيح المنظر

[ عدد التعليقات: 1483 ] نشر منذ 2 ساعتين

لو ماوعدت جنوبية😘كنت زوجتـكـ جد أمي😁

[ عدد التعليقات: 11553 ] نشر منذ 20 دقيقة

ههههههه😊😊لا لااعطيها دهر😘😁متنازله لها☺😂اكسبي اجر بها المسكينه😁خوفي عريسهايا الفارسه❤من دواهي البحر😁

[ عدد التعليقات: 11553 ] نشر منذ 9 دقائق

هههههههه❤عشان تشوف العريس تعرفين الشمس بتآثر عليها😁😂استغفر الله بس😁

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