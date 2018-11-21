بالصور.. فتاة تعبر البحار مرتدية فستان الزفاف بحثًا عن عريس
قررت إحدى الفتيات الأمريكيات البحث عن عريس على طريقتها الخاصة، حيث بدأت خطتها بارتداء فستان الزفاف والقيام بأنشطتها اليومية بشكل اعتيادي.
وأول نشاط قامت به الفتاة هو الصعود على لوح خشبي وممارسة رياضة التجديف، قائلة: ” أرغب جدًا في الزواج، وأريد علاقة جدية، لذلك قررت ارتداء فستان الزفاف والقيام بأنشطتي المفضلة. ”
وأكدت الفتاة أن عددًا من الأشخاص تقدم لخطبتها، لكنها ترغب بالتريث ومواصلة البحث، كما أنها تخطط للسفر إلى دول عدة منها باريس مرتدية ثوب الزفاف.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 11553 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههههه😊اقعدي لين يجيك نصيبك ليش كل ها التعب والهبال😂
رااايق[ عدد التعليقات: 5997 ] نشر منذ 3 ساعات
فتاة مييييييين **!!!!!!!!!!
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هذي شكلها أم **!!!!
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قال فتاة قال **!!!!!!! هههههههههههههههه
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ولا ** بعد تبحث عن عريس بالبحر *!!! تزوجي سلطعون ( قبقب ) !!! هههههههههههههههههههههههههههههههه
رااايق[ عدد التعليقات: 5997 ] نشر منذ 2 ساعتين
على طاري البحر ** نفسي أكل أم الربيان (استاكوزا) *!!! أممممممممممم أنها حقاًً لذيذة ** (^_^) **
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2361 ] نشر منذ 2 ساعتين
بخشتك ذي بتتكسر يدينك من كثر التجديف
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1661 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللي يقول فتاه واللي يقول شكلها ام
ياهوووو واضح احفادها بيتزوجوا
على كل حال من شكلك اعوذ بالله مين بيقبل بك غير واد مثلك اهبل وقبيح المنظر
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 17375 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا حليلها
دهـر⌛[ عدد التعليقات: 1483 ] نشر منذ 2 ساعتين
لو ماوعدت جنوبية😘كنت زوجتـكـ جد أمي😁
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 35075 ] نشر منذ 2 ساعتين
يابنت الناس. اشرد ي بعمرك من البحر لا يختمك بعض الدواهي
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2925 ] نشر منذ 1 ساعة
كل ساقط ولة لاقط ….
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 11553 ] نشر منذ 20 دقيقة
ههههههه😊😊لا لااعطيها دهر😘😁متنازله لها☺😂اكسبي اجر بها المسكينه😁خوفي عريسهايا الفارسه❤من دواهي البحر😁
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 35075 ] نشر منذ 13 دقيقة
والله يختي مدري ايش حادها على ذي الفعايل تزحف في المياه واول مره اشوف عروس بنظاره مدري هي ما تشوف والى هو فن
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 35075 ] نشر منذ 13 دقيقة
والله يختي مدري ايش حادها على ذي الفعايل تزحف في المياه واول مره اشوف عروس بنظاره مدري هي ما تشوف والى هو فن
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 11553 ] نشر منذ 9 دقائق
هههههههه❤عشان تشوف العريس تعرفين الشمس بتآثر عليها😁😂استغفر الله بس😁