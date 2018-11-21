بالصور.. فتاة تعبر البحار مرتدية فستان الزفاف بحثًا عن عريس

واشنطن(صدى):

قررت إحدى الفتيات الأمريكيات البحث عن عريس على طريقتها الخاصة، حيث بدأت خطتها بارتداء فستان الزفاف والقيام بأنشطتها اليومية بشكل اعتيادي.

وأول نشاط قامت به الفتاة هو الصعود على لوح خشبي وممارسة رياضة التجديف، قائلة: ” أرغب جدًا في الزواج، وأريد علاقة جدية، لذلك قررت ارتداء فستان الزفاف والقيام بأنشطتي المفضلة. ”

وأكدت الفتاة أن عددًا من الأشخاص تقدم لخطبتها، لكنها ترغب بالتريث ومواصلة البحث، كما أنها تخطط للسفر إلى دول عدة منها باريس مرتدية ثوب الزفاف.