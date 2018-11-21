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بالفيديو.. مدرب القادسية: عملنا بشكل مضاعف لتجهيز اللاعبين قبل مواجهة الرائد

بالفيديو.. مدرب القادسية: عملنا بشكل مضاعف لتجهيز اللاعبين قبل مواجهة الرائد
نواف السالم(صدى):

أعلن البلغاري إيفاييلو مدرب ‎القادسية جاهزية فريقه لملاقاة نادي الرائد يوم الجمعة القادم على ملعب الراكة.

وأوضح البلغاري إيفاييلو مدرب ‎القادسية خلال مؤتمر عقده قبل مواجهة الرائد: ” عملنا بشكل مضاعف لتجهيز اللاعبين فنياً ونفسياً قبل مواجهة الرائد ” .

وكان رئيس نادي القادسية مساعد الزامل كشف عن طموحات فريقه في وقتا سابق حيث أكد انها تتعدى التواجد في منطقة وسط الترتيب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5997 ] نشر منذ 3 ساعات

بالتوفيق لـ بنو قادس **

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