بالفيديو.. مدرب القادسية: عملنا بشكل مضاعف لتجهيز اللاعبين قبل مواجهة الرائد

نواف السالم(صدى):

أعلن البلغاري إيفاييلو مدرب ‎القادسية جاهزية فريقه لملاقاة نادي الرائد يوم الجمعة القادم على ملعب الراكة.

وأوضح البلغاري إيفاييلو مدرب ‎القادسية خلال مؤتمر عقده قبل مواجهة الرائد: ” عملنا بشكل مضاعف لتجهيز اللاعبين فنياً ونفسياً قبل مواجهة الرائد ” .

وكان رئيس نادي القادسية مساعد الزامل كشف عن طموحات فريقه في وقتا سابق حيث أكد انها تتعدى التواجد في منطقة وسط الترتيب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.