بالفيديو.. مدرب القادسية: عملنا بشكل مضاعف لتجهيز اللاعبين قبل مواجهة الرائد
أعلن البلغاري إيفاييلو مدرب القادسية جاهزية فريقه لملاقاة نادي الرائد يوم الجمعة القادم على ملعب الراكة.
وأوضح البلغاري إيفاييلو مدرب القادسية خلال مؤتمر عقده قبل مواجهة الرائد: ” عملنا بشكل مضاعف لتجهيز اللاعبين فنياً ونفسياً قبل مواجهة الرائد ” .
وكان رئيس نادي القادسية مساعد الزامل كشف عن طموحات فريقه في وقتا سابق حيث أكد انها تتعدى التواجد في منطقة وسط الترتيب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
رااايق[ عدد التعليقات: 5997 ] نشر منذ 3 ساعات
بالتوفيق لـ بنو قادس **