بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تكون السماء غائمة ومهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على ” تبوك – الجوف – الحدود الشمالية – جازان ” .
كما توقعت الهيئة هطول أمطار رعدية على ” عسير – مك المكرمة – القصيم – المدينة المنورة – القيصومة – الدوادمي- حفر الباطن – حائل ” ، غدا الخميس.
حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الخميس 1440/3/14 الموافق 2018/11/22 في #المملكة #نرصد_ونحمي #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة pic.twitter.com/zvR6LSoVie
— الأرصاد وحمايةالبيئة (@PmeMediacen) November 21, 2018
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