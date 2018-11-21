بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تكون السماء غائمة ومهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على ” تبوك – الجوف – الحدود الشمالية – جازان ” .

كما توقعت الهيئة هطول أمطار رعدية على ” عسير – مك المكرمة – القصيم – المدينة المنورة – القيصومة – الدوادمي- حفر الباطن – حائل ” ، غدا الخميس.