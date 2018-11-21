” المقيرن ” : جماهيرية العميد تستدعي 95% من المدرجات
قال نواف المقيرن، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، إن جماهيرية العميد وحضوره الطاغي، تستدعي أن يستأثر كبير جدة بـ 95% من المدرجات ويترك للجار البقية 5%.
وأضاف: ” الأمر نسبة وتناسب بحسب التاريخ والأرقام والشعبية، نتمنى من لجنة المسابقات تفهم ذلك، ونناشدها في إعادة النظر في النسبة. “
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2361 ] نشر منذ 3 ساعات
يالمقيرن قبل تتشدق بالشعبية والتاريخ
مصيبة لو كنت رئيس ولا تعرف النظام اما لو كنت تعرف ومسوي والله الحين ناسي ياولد فتلك حماقة
بدل تطامر في المدرجات المحسوم امرها بالنظام
شفلك حل مع النقطتين المباركة من مكة والمدينة واترك عنك النطنطة الكاذبة التي لا تسمن ولا تغني
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 11553 ] نشر منذ 3 ساعات
لا ياشيخ😊😂اخاف تعبونها وتطلعون بكير😂😂
زائر[ عدد التعليقات: 1968 ] نشر منذ 3 ساعات
جماهير الاتحاد مفروض ماتجي مايجملون اللاعبين ذولا حتى يتعدل الفريق ويقدم مستوي
((دغريري))[ عدد التعليقات: 457 ] نشر منذ 3 ساعات
متشدق متعالي ولكن بإذن الله تندق يوم الأحد مع كامل الاحترام لجمهور الجار لكن للأسف رئيس يفتقر حتى لترتيب الكلام وجاء ذالك بأثر عكسي على فريقه وجعله متذيل بسبب هياطه وثرثرته الزايدة..
الوعد الأحد يابو كبير جدة