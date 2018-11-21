” المقيرن ” : جماهيرية العميد تستدعي 95% من المدرجات

ماجد محمد(صدى):

قال نواف المقيرن، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، إن جماهيرية العميد وحضوره الطاغي، تستدعي أن يستأثر كبير جدة بـ 95% من المدرجات ويترك للجار البقية 5%.

وأضاف: ” الأمر نسبة وتناسب بحسب التاريخ والأرقام والشعبية، نتمنى من لجنة المسابقات تفهم ذلك، ونناشدها في إعادة النظر في النسبة. “