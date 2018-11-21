مراهق يقتل طفله الرضيع بعد عضه وضربه بعنف

لندن(صدى):

أقدم مراهق يبلغ 17 عاما على قتل طفله الرضيع،عن طريق العض والضرب بعنف، في ساوثهامبتون بمقاطعة هامبشاير في جنوب إنجلترا، حيث تسبب الأب المراهق للرضيع بكسر في الجمجمة وكسر في عظم الفخذ في الهجوم العنيف الذي شنه ضده.

وقالت مصادر إن الرضيع قتل بعد أن أمضى الزوجان المساء في تجمع في منزل أحد الجيران، حيث شوهدا يشربان الفودكا والبيرة.

وأضاف شهود عيان إنهم سمعوا صراخا، وصفوه بأنه دموي مؤلم قادم من الشقة في حوالي الساعة الثالثة صباحاً، وأضافوا أن علامة العض على أنف الطفل تطابق علامات أسنان الأب.