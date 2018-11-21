برامج للأمومة وتدريس الإنجليزية وفن ” الديكوباج ” بتنمية السلام الاجتماعية

الرياض(صدى):

انتهت لجنة التنمية الاجتماعية بحي السلام بالرياض خلال الأسبوع الماضي من إقامة عدداً من الأنشطة والفعاليات التي شملت برامج أمومة، ودورات تعليمية، وكذلك ديوانية الحي النشاط والفعالية المستمرة، وبدأت اللجنة نشاطاتها ببرنامج الأمومة، الذي أطلقته منه المستوى الثاني تحت عنوان “التربية بالصحبة والحزم”، بإشراف المدربة ميسون المطيري، التي شرحت بتوسع للحضور مفهوم الاتصال الإلكتروني وما يتم خلاله من نقل للمعلومات والأفكار بين الأفراد باستخدام الوسائط المعلوماتية وشبكة الأنترنت، منبهةً على أهمية استثمار التقنيات والوقاية من آثارها السلبية.

ويستهدف البرنامج الذي بدأ بالمستوى الأول الذي قدمته المدربة أمل اليعيش كان بدورة للبناء العلمي ومرحلة القراءة المبكرة، يستهدف تعزيز ثقافة وممارسة الأمومة الإيجابية في المجتمع السعودي وعرض التحديات التي تواجه الأمومة؛ وسبل الحد منها وتفعيل دور الجهات العاملة في مجال تمكين الأمومة، وتعزيز دور الأم وتبادل الممارسات الجيدة والخبرات في مجال برامج الأمومة والاطلاع على تجارب ناجحة في مجال الأمومة.

ودعت لجنة التنمية الاجتماعية بحي السلام سيدات الحي والمهتمات ممن تجاوزت أعمارهن الـ ١٦ عام، إلى حضور ورشة عمل “فن الديكوباج” وهو فن استخدام الورق القديم لعمل لوحات فنية ويمكن القيام به باستخدام خامات بسيطة وقديمة للحصول على لوحات فنية جميلة، وتشرف المدربة حصة البازعي على الورشة وقد تحدثت وبينت “الديكوباج” وأساسياته وأنواعه، إضافة إلى أنواع الخلفيات الخاصة به و الأسطح التي يمكن تطبيقه عليها.

واستكملت اللجنة فعالياتها من خلال دروس تقوية في منهج اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الأول المتوسط وذلك استعدادًا للاختبارات القادمة والتي قدمها الأستاذ “بندر الرشيد” لمدة 3 أسابيع، واختتمت تنمية السلام الاجتماعية” فعالياتها بديوانية الحي التي يجتمع بها أعيان الحي ويتم خلالها إحياء دور التواصل الاجتماعي والعلاقات الإيجابية بين أفراد الحي والمساهمة في زيادة الوعي الثقافي والاجتماعي، وتفعيل أهداف الديوانية بمناقشة مشاكل الأهالي وتطلعاتهم ورغباتهم، والعوائق الموجودة في الحي وسبل حلها , والبرامج التي يرغبون طرحها وتنفيذها, إضافة إلى تبادل الخبرات.