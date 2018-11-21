بالصور.. أمير الرياض يستقبل الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف ورؤساء اللجان العلمية

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند, ورؤساء اللجان العلمية بالمؤتمر الوطني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المملكة في تعزيزه الذي نظمته الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض.

وقدم الشيخ المسند نبذة عن المؤتمر ومخرجاته الفكرية والتحصيل العلمي من الجلسات والنقاشات والتوصيات, معرباً عن شكره وعرفانه لسمو أمير منطقة الرياض على دعمه وحرصه على المؤتمر وأهدافه.

وأكد الأمير فيصل بن بندر أهمية الاستفادة الكاملة من نتائج المؤتمر وتوظيفها علمياً وعملياً لفائدة أعم وأشمل بإذن الله .

وفي الختام قدم الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إصداراً للسجلات العلمية للمؤتمر وهدية تذكارية بهذه المناسبة .