وظائف شاغرة في جامعة القصيم

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت جامعة القصيم عدد من الوظائف الشاغرة بعدة تخصصات بكلياتها بمسمى “معيد” للجنسين، وترغب الجامعة شغلها بكفاءات وطنية مؤهلة علمياً وعملياً.

وأكدت الجامعة على أنه سيتم فتح باب التقديم للوظائف المتاحة لمن تنطبق عليه الشروط خلال الفترة من 17/03/1440هـ حتى 28/03/1440هـ.

وأوضحت جامعة القصيم أن الشروط الخاصة بالوظيفة، تتمثل في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولائقاً طبياً للعمل بالوظيفة، بالإضافة إلى أن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن تكون شهادة البكالوريوس الحاصل عليها في التخصص المطوب من جامعة سعودية أو من جامعة غير سعودية معترف بها ومعادلة من وزارة التعليم.

كما تضمنت شروط شغل الوظيفة أن تكون دراسة البكالوريوس للمتقدم بالانتظام، وألا يقل التقدير العام أو في مواد التخصص في المرحلة الجامعية عن التقدير جيد جداً، وألا يتجاوز عمره وقت التقديم 28 عاماً بالتاريخ الهجري للحاصل على مؤهل البكالوريوس، ولا يتجاوز 30 عاماً بالتاريخ الهجري للحاصل على مؤهل الماجيستير في التخصص الدقيق المطلوب وفق معايير الجامعة، فضلاً عن حصول المتقدم على درجة لا تقل عن 75 في اختبارات القدرات العامة للجامعيين، وحصوله على درجة لا تقل عن 75 من 100 في اختبار التخصص المعد من القسم الأكاديمي.

وأضافت جامعة القصيم أن على المتقدم استيفاء الأوراق المطلوبة للتقديم والتي تتمثل في صورة من السجل المدني، وصورة من المؤهلات العلمية مع السجل الأكاديمي، وتوصيات علمية، بالإضافة إلى صورة من معادلة الشهادة من وزارة التعليم العالي للحاصلين عليها من جامعة خارج المملكة العربية السعودية، ونتيجة حديثة لامتحان القدرات العامة للجامعيين.