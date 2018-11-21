بالفيديو.. معلم ينظف طاولات طلابه خارج أوقات الدوام ويثير الجدل

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه معلم يحضر للمدرسة خارج أوقات الدوام الرسمي ليقوم بتنظيف طاولات طلابه.

وبدا في المقطع المتداول المعلم يمسك بيده قطعة من القماش صفراء اللون وينظف بها طاولات الطلاب، حيث لاقى الفيديو تداولا واسعا عبر ” تويتر ” .

وأثار المقطع المتداول جدلا واسعا بين رواد التواصل الذين أشادوا بما فعله المدرس، معتبرين أن هذا المعلم مثالا يحتذى به، وانهالت على المقطع تعليقات تحمل بين طياتها دعوات للمعلم بطول العمر والصحة.

وعلق مغرد، قائلا: ” الله يعطيه على نيته ” ، بينما عقب مغرد آخر:”الله يجزاه كل خير ويبارك فيه ” .