الفتح وأحد يفتتحان غدا لقاءات الجولة العاشرة

محمد السعران(صدى):

تنطلق غداً الخميس 13 ربيع الأول 1440هـ الموافق 21 نوفمبر 2018م منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي تمتد لأربعة أيام، إذ يشهد اليوم الأول ثلاثة لقاءات تجمع بين الفتح وأحد، والفيحاء مع الحزم، والوحدة أمام الباطن.

حيث يحل أحد صاحب المركز الخامس عشر بست نقاط ضيفاً على الفتح الذي يمتلك 10 نقاط في المركز التاسع على أرض ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في تمام الساعة 2:45 ظهراً.

فيما يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالمجمعة عند الـ 5:50 مساء اللقاء الذي يجمع فريق الفيحاء وهو يحتل المركز العاشر بعشر نقاط، بنظيره الحزم الذي جمع 11 نقطة وضعته في المركز الحادي عشر.

أما فريق الوحدة الذي تمكن من جمع 15 نقطة احتل بها المركز الخامس، فيستضيف على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة اللقاء الثالث من الجولة العاشرة الذي يجمعه بفريق الباطن صاحب النقاط الثمانية والمركز الثالث عشر، وذلك عند الساعة 6:20م.

وفي يوم الجمعة يلتقي القادسية وهو يحتل المركز الرابع عشر بسبع نقاط، بفريق الرائد الذي يمتلك في رصيده ثمانية نقاط في المركز الثاني عشر وذلك على عند الـ 5:30مساء ملعب الأمير سعود بن جلوي.

ويشهد ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض مواجهة من العيار الثقيل عند الـ 7:40م، حينما يستضيف فريق النصر الذي يحتل وصافة سلم الترتيب بـ 22 نقطة، فريق الشباب الذي تمكن من حصد 16 نقطة جعلته في المركز الرابع.

وفي يوم السبت يحل الهلال المتصدر بـ 27 نقطة ضيفاً ثقيلاً على فريق الفيصلي ثامن الترتيب بـ 11 نقطة وذلك على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية عند الـ 5:30 م.

وفي نفس التوقيت يستضيف فريق الاتفاق صاحب المركز السادس برصيد 14 نقطة، فريق التعاون الذي يحتل المركز السابع برصيد 12 نقطة، في اللقاء الذي يجمعهما على أرض ملعب الأمير سعود بن جلوي.

وتختتم مباريات الجولة الأحد المقبل، بمباراة تجمع بين الاتحاد (السادس عشر) بنقطتين، مع ضيفه الأهلي (الثالث) بـ 19 نقطة في اللقاء الذي يشتهر بمسمى “ديربي جدة”، في اللقاء الذي يقام عند الـ 7:40م على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة.