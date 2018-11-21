مقتل صاحبة فيديو ” تقبيل القدم ” على يد شقيقها

بيروت(صدى):

ترددت أنباء تفيد بمقتل السيدة اللبنانية التي أجبرت سيدة على تقبيل قدمها على يد أشقائها لأسباب شخصية، حيث أطلق شقيقها النار عليها وعلى زوجها العسكري في منطقة بحنين في المنية ما أسفر عن مقتلها وإصابة العسكري إصابة حرجة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بلبنان من القبض على شقيق القتيلة، وخلال التحقيقات اعترف بجريمته البشعة.

يذكر أن القتيلة أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما أجبرت امرأة فقيرة، على تقبيل قدمها، كما وثقت الحادثة من كاميرا الهاتف الذي كان بحوزتها، وتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.