بالصور.. توعية 3200 طالبا ونزيلا بالقنفذة بأخطار التدخين والمخدرات

نايف السالم(صدى):

منذ مطلع العام الحالي وعبر برنامج جيل والذي يقام بالتعاون مع إدارة التعليم بمحافظة القنفذة أقامت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات برنامجا توعويا وتثقيفيا بمخاطر السموم لأكثر من 3200 طالباً بمدارس التعليم العام والمعهد الصناعي ونزيلاً بسجن العرضيات.

وأفاد المشرف العام على جمعية كفى بالقنفذة الأستاذ محمد صالح الزبيدي أن برنامج جيل قام من خلاله فريق كفى والذي يضم الأطباء والمحاضرين بتقديم برنامج تعريفي بأخطار التدخين والمخدرات بمدارس التعليم العام بمختلف مراحلها – ابتدائي ومتوسط و ثانوي – والتي بلغت 16 مدرسة وكذلك أقيم البرنامج التوعوي في المعهد الثانوي الصناعي و سجن العرضيات ليبلغ عدد المستفيدين 3200 طالب ونزيل.

ويحصد برنامج جيل والذي يقام برعاية مؤسسة الجميح والذي يقام سنوياً الآلاف من المقلعين عن السموم من الطلاب والنزلاء حيث يزورون عيادات جمعية كفى الثابتة والمتنقلة لأجل الكشف وتلقي العلاج.