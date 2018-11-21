وزير الخارجية الأمريكي لـ ” خامنئي ” : كيف تمول الإرهاب بالملايين وشعبك يعاني من الفقر؟

واشنطن(صدى):

كشف وزير الخارجية الأمريكي ” مايك بومبيو ” عن مزيد من فضائح المرشد الأعلى الإيراني، “علي خامنئي ” في تمويل الجماعات الإرهابية فيما يعاني الشعب الإيرني من وضع إقتصادي متدهور .

وأضاف ” بومبيو ” في تغريدة له على ” تويتر ” أن هناك عواقب وخيمة لأي شخص يشحن النفط إلى سوريا من أجل دعم نظام الأسد أو يتعاون مع شبكات روسية لتمويل حزب الله وحماس ، مطالباً ” خامنئي ” بضرورة أن يقرر ما إذا كان الإنفاق على شعبه أهم من تمويل الإرهاب أم لا .

وجاءت هذه التعليقات عقب إصدار وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، عقوبات بفرض حظر على 9 أفراد وكيانات في شبكة دولية للنظام الإيراني قامت بالتعاون مع شركات روسية، بإرسال ملايين البراميل من النفط إلى نظام بشار الأسد .

ووفقاً لتقارير رسمية أمريكية فإن نظام الاسد يقوم بتحويل ملايين الدولارات إلى قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، والتي تصل في النهاية إلى حماس وحزب الله في لبنان .

الجدير بالذكر أن إجراءات الحومة الأمريكية الصارمة جاءت بعد تحرك إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لقطع الإمدادات المالية لأذرع ايران في المنطقة وتجفيف منابع تمويل الإرهاب