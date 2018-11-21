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تنظيم أول بطولة نسائية بالمملكة في فنون الدفاع عن النفس

تنظيم أول بطولة نسائية بالمملكة في فنون الدفاع عن النفس
طلال الغامدي(صدى):

نظمت الهيئة العامة للرياضة تنظيم أول بطولة رياضية نسائية في فنون الدفاع عن النفس بالمملكة وذلك بنادي البطلة الأسطورة بمدينة جدة ، حيث شهد الحدث إقبال جماهيري كبير وسط مشاركة 40 شابة .

وتنوعت المباريات مابين رياضة ” الجوجيتسو ” و ” الكيك بوكسنج ” ، وسط ندية ومنافسة كبيرة بين المتسابقات ، تحت قيادة كل من الحكمة واللاعبة الدولية السعودية والحاصلة على الحزام الأزرق الكابتن “فرح الزهراني ” التي تتدرب في الأردن والحكمات الدوليات ” أمينة حاتم ورؤى زارع “.

إلى ذلك صرح الكابتن محمد عباس مؤسس نادي البطلة الأسطورة أن المنافسات شهدت متابعة نسائية واسعة، من مختلف الفئات العمرية، صاحبها عدة فقرات رياضية متنوعة.


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