تنظيم أول بطولة نسائية بالمملكة في فنون الدفاع عن النفس

طلال الغامدي(صدى):

نظمت الهيئة العامة للرياضة تنظيم أول بطولة رياضية نسائية في فنون الدفاع عن النفس بالمملكة وذلك بنادي البطلة الأسطورة بمدينة جدة ، حيث شهد الحدث إقبال جماهيري كبير وسط مشاركة 40 شابة .

وتنوعت المباريات مابين رياضة ” الجوجيتسو ” و ” الكيك بوكسنج ” ، وسط ندية ومنافسة كبيرة بين المتسابقات ، تحت قيادة كل من الحكمة واللاعبة الدولية السعودية والحاصلة على الحزام الأزرق الكابتن “فرح الزهراني ” التي تتدرب في الأردن والحكمات الدوليات ” أمينة حاتم ورؤى زارع “.

إلى ذلك صرح الكابتن محمد عباس مؤسس نادي البطلة الأسطورة أن المنافسات شهدت متابعة نسائية واسعة، من مختلف الفئات العمرية، صاحبها عدة فقرات رياضية متنوعة.