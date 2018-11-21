بالفيديو.. الكشف عن ​MG Zs الكهربائية في الصين باسم eZS

بكين(صدى):

أعلنت MG خلال معرض جوانجتشو الصيني عن نسخة ZS الكهربائية العاملة بالبطارية والتي تعتبر أول منتجات الشركة الكهربائية بالكامل.

ورغم الكشف الرسمي عنها في المعرض ولكن الشركة لم تقدم الكثير من التفاصيل بخصوص السيارة ولكن تقارير مختلفة أكدت أنها تتمتع بمحرك كهربائي يتواجد في الجزء الأمامي من السيارة بقوة 146 حصان كما يتوفر لها بطارية بقدرة لم يتم الاعلان عنها.

وقالت التقارير أن السيارة متعددة الاستخدامات وفقاً لدورة NEDC القديمة يمكنها قطع مسافة تصل الي 431 كم قبل الحاجة للشحن من جديد ، ومن المقرر بدء مبيعات السيارة في الصين خلال العام المقبل في وقت لم يتم تحديده, كما يمكن أن يتم بيع السيارة في أوروبا خلال العام المقبل كذلك حيث تعتبر جزء من طموح شركة MG المملوكة لعلامة SAIC الصينية للتوسع العالمي في تقديم موديلاتها.

ويذكر أن MG ZS السابقة تقدم في بريطانيا في 3 اصدارات تشمل Explore, Excite وExclusive، وتوفر لها محرك بنزين 1.5 لتر أو محرك GDI 1 لتر بشاحن توربيني بقوة تبلغ للمحرك الأول 105 حصان وناقل مانيوال من 5 سرعات وللمحرك الثاني 109 حصان وناقل أوتوماتيك من 6 سرعات.