السحيمي.. مشرفا عاما على برنامج التعليم العالي للصم وضعاف السمع

سعيد العجل(صدى):

صدر قرار معالي مدير جامعة الملك سعود بتعيين الدكتور بدر بن ناصر السحيمي مشرفاً عاماً على برنامج التعليم العالي للصم وضعاف السمع، حيث يعتبر هذا البرنامج هو الأول من نوعه في المملكة والخليج والوطن العربي والذي يتيح للصم وضعاف السمع من أبناء وبنات المملكة العربية السعودية فرصة مواصلة دراستهم الجامعية والحصول على درجة البكالوريوس في تخصص التربية الخاصة الذي ينتهي بتوطين التعليم للصم وضعاف السمع من قبل الصم أنفسهم.

ويأتي هذا التوجه كمعيار عالمي في مجال تربية وتعليم الصم وقد انتسب للبرنامج خلال الفترة الماضية العديد من شباب وشابات المملكة من الصم وضعاف السمع، ويتوقع أن يشهد البرنامج نقلة نوعية خلال الفترة المقبلة لما يحظى به هذا البرنامج من رعاية واهتمام على كافة مستوى قيادات جامعة الملك سعود والتي كان آخرها تعيين الدكتور بدر السحيمي الذي يحمل درجة الماجستير والدكتوراه في مجال تربية وتعليم الصم من الولايات المتحدة الأمريكية، وقد حصل على رخص القيادة الإدارة في مجالات تربوية عديد.

يُذكر أن د.السحيمي شغل مناصب متعددة في جامعة الملك سعود كان آخرها مركز الجودة بكلية التربية بجامعة الملك سعود ، وحاصل على عضوية في العديد من الجمعيات العلمية المتخصصة ، كما أشرف على فعاليات متعددة في التوعية بمجال تربية وتعليم الصم كان آخرها مبادرة (اسمعني) التي أقيمت في مدينة الرياض وشهدت حضوراً كثيفاً من المجتمع .