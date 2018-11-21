امرأة تصبح حديث الشارع بعد أن لصق زوجها هذه اللوحات على سيارتها
لم يجد زوجًا طريقة أخرى لتحذير السائقين من قيادة زوجته السيئة غير إلصاق شعارات على سيارتها تحذر بالابتعاد عنها.
أصبحت الزوجة الصينية وتدعى ” تشن” حديث مدينة زونيي، بعد انتشار صور لها على الطريق وهي تقود السيارة وعليها ملصقات تحذر من الإقتراب منها.
وكان الزوج قد لجأ إلى هذه الطريقة الغريبة بعد أن إصطدمت الزوجة قبل أيام قليلة ليلصق هذه العبارات على 8 لوحات منها 6 على جسم السيارة و2 على الأبواب وهي : كانت ” سيدة تقود ” ، ” حصلت مؤخرا على رخصة قيادة ” ، ” تفتقد الخبرة ” ، ” هذه ليست مزحة ” .
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4673 ] نشر منذ 13 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههه
وياجبل مايهزك ريح😌
مدري اصرار وعزيمه او عناااد
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58791 ] نشر منذ 9 دقائق
شغل عدل ,,
,, التحذير واجب في مثل هاالحاله ,,
,, اللي قبلنا قالوا // الخطر يااللي على عمرك تداري ,,
عزيز/طيب النفس[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 8 دقائق
والله الله يعين خواتنا على السواقة كل يوم حادث الله يحفظهم
تركدو واتركو الجوال والاغاني الي تلهيكم
بعضهم مشغل عيسى الاحسائي وفهد بن سعيد