امرأة تصبح حديث الشارع بعد أن لصق زوجها هذه اللوحات على سيارتها

بكين(صدى):

لم يجد زوجًا طريقة أخرى لتحذير السائقين من قيادة زوجته السيئة غير إلصاق شعارات على سيارتها تحذر بالابتعاد عنها.

أصبحت الزوجة الصينية وتدعى ” تشن” حديث مدينة زونيي، بعد انتشار صور لها على الطريق وهي تقود السيارة وعليها ملصقات تحذر من الإقتراب منها.

وكان الزوج قد لجأ إلى هذه الطريقة الغريبة بعد أن إصطدمت الزوجة قبل أيام قليلة ليلصق هذه العبارات على 8 لوحات منها 6 على جسم السيارة و2 على الأبواب وهي : كانت ” سيدة تقود ” ، ” حصلت مؤخرا على رخصة قيادة ” ، ” تفتقد الخبرة ” ، ” هذه ليست مزحة ” .