سفير المملكة لدى الأردن يتباحث مع السفير الليبي في عمّان

سعيد العجل(صدى):

بحث سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن سمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي بن عبدالله في مكتبه اليوم، مع السفير الليبي في عمّان محمد حسن البرغثي ، آفاق التعاون بين البلدين وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

وأعرب سموه عن اعتزازه بمستوى العلاقات المتينة التي تجمع بين البلدين ، مؤكدًا حرص المملكة العربية السعودية على التواصل مع جميع دول العالم .

كما جرى خلال اللقاء بحث العلاقات وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.