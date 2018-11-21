” الفتوى ” توضح مدى أحقية مدير المدرسة الأهلية في طلب راتب إضافي

الرياض(صدى):

أوضحت اللجنة الدائمة للفتوى، اليوم الأربعاء، مدى أحقية مدير المدرسة الأهلية المعيَّن من قبل وزارة التعليم في طلب راتب إضافي أو مكافأة مالية من مالك المدرسة.

ونشرت ” الفتوى ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” نص الفتوى ردًا على مالك إحدى المدارس الأهلية الذي تساءل عن إن كان ذلك سيخالف مهام عمله في ضبط المخالفات ضد تلك المدارس.

وقالت اللجنة مجيبة: ” إذا كان الأمر كما ذكر فإنه لا يجوز للمدير أو الأستاذ المعين من قبل وزارة التعليم في المدارس الأهلية أن يأخذ من ملاك المدارس الأهلية راتبًا آخر سواء بطلب منه أو بدون طلب أو باسم هدية. ”