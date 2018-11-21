” النقل ” : قيادة السيارات المستخدمة في نشاط الأجرة العائلية تقتصر على النساء

عادل الحربي (صدى):

أكدت هيئة النقل أن الأنظمة واللوائح التنفيذية لا تمنع المرأة من العمل في أي من أنشطة النقل البري الأخرى.

وأشارت هيئة النقل إلى أن نشاط الأجرة العائلية من الأنشطة المستحدثة في النقل البري بالمملكة، مضيفة: ” يقتصر ترخيص هيئة النقل العام للنشاط على المنشآت، كما تقتصر قيادة السيارات المستخدمة في النشاط على الكوادر النسائية الوطنية المؤهلة؛ تماشياً مع الأمر السامي الكريم الصادر بشأن السماح للنساء بالقيادة ” .

وأوضحت أن أنظمة هيئة النقل العام ولوائحها التنفيذية لا تمنع المرأة السعودية من العمل في أي من أنشطة النقل البري الأخرى، متى توفرت الشروط والضوابط اللازمة لذلك، ومنها رخصة القيادة المناسبة لنوع وطبيعة المركبة المستخدمة في تلك الأنشطة.

وتابعت أن الضوابط التشغيلية لنشاط الأجرة العائلية تمنع قائدة المركبة من تقديم خدمة النقل أو الاستمرار في تقديمها، في حال عدم وجود عنصر نسائي راشد ضمن الركاب، أو جلوس أي من المرافقين من الذكور أو الأطفال في المقعد الأمامي، أو بقاء المرافقين من الذكور أو الأطفال بمفردهم داخل المركبة.

وأردفت:” أتاحت الضوابط لقائدة مركبة الأجرة العائلية الامتناع عن تقديم خدمة النقل أو الاستمرار في تقديمها في حال تجاوز عدد الركاب عدد المقاعد المخصصة للجلوس، أو التدخين، أو تناول الركاب للأطعمة داخل المركبة، أو عدم استخدام حزام الأمان من قِبَل الركاب”.