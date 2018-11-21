بتكلفة تتجاوز 1450 مليون ريال.. مشاريع قطاع المياه بتبوك

تبوك(صدى):

أوضحت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة تبوك – قطاع توزيع المياه – أن المشاريع التي دشنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- ووضع حجر الأساس لها أمس، بلغت (18) مشروعًا للمياه والصرف الصحي بمنطقة تبوك بتكلفة تتجاوز (1450) مليون ريال منها 9 مشاريع للمياه والصرف الصحي بمنطقة تبوك بتكلفة تجاوزت (850) مليون ريال، ووضع حجر الأساس لعدد 9 مشاريع بتكلفة (600) مليون ريال.

وبينت أن المشاريع التي تم تدشينها تضمنت مشاريع لشبكات وتوصيلات مياه الشرب، حيث تم تنفيذ 1273 كم طولي شبكات مياه شرب، وعدد 14228 توصيلة مياه منزلية، بالإضافة إلى مشاريع لشبكات وتوصيلات مياه الصرف الصحي، حيث تم تنفيذ 214 كم طولي من شبكات مياه الصرف الصحي، وعدد 7720 توصيلة صرف صحي منزلية.

كما تضمنت المشاريع تنفيذ محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتوسعات لمحطات معالجة أخرى سعتها التصميمية 41 ألف متر مربع يوميًا، وإنشاء آبار مياه، بالإضافة إلى إنشاء سد وادي ضبعان بسعة (957) ألف متر مكعب يوميًا.

وأضافت أن المشاريع التي تفضل خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بوضع حجر أساسها تضمنت مشاريع شبكات وتوصيلات مياه الشرب حيث سيتم من خلالها تنفيذ 271 كم طولي من شبكات مياه الشرب، وعدد 11800 توصيلة منزلية للمياه ، بالإضافة إلى مشاريع شبكات وتوصيلات مياه الصرف الصحي سيتم من خلالها تنفيذ 142 كم طولي من شبكات لمياه الصرف الصحي، وعدد 10 آلاف توصيلة صرف صحي منزلية.

كما تضمنت هذه المشاريع إنشاء سدود المجموعة الرابعة بمنطقة تبوك من خلال تنفيذ عدد أربعة سدود (نعام – البقار – تريم – المويلح) بسعة تخزين تقدر بـ 5,9 ملايين متر مكعب، كذلك تنفيذ محطات لتحلية المياه المالحة بمحافظات الساحل الغربي (حقل – ضباء – الوجه – أملج) بطاقة 120000 متر مكعب يوميًا.

وأكد قطاع توزيع المياه أن هذه المشاريع التنموية تأتي انطلاقًا من حرص خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – الدائم على وضع مصلحة وخدمة الوطن والمواطن في مقدمة أولوياته، كما تحظى هذه المشاريع بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، ومن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي.