تنبيه بسقوط أمطار غزيرة على عسير والمناطق المجاورة

أبها(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار هطول أمطار رعدية بمنطقة عسير وتشمل : ” رجال ألمع ، والنماص ، والمجاردة ، وبللسمر ” ، والمناطق المجاورة لها حيث يمتد التأثير إلى محايل وأبها .

وأكدت الهيئة في تغريدة لها على ” تويتر ” أن الأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة ومصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة مما قد يؤدي إلى جريان للسيول بالمناطق المذكورة .

وأشارت إلى أن هذه الحالة تستمر من الواحدة والنصف من ظهر اليوم وحتى الخامسة والنصف مساءً .