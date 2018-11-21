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تنبيه بسقوط أمطار غزيرة على عسير والمناطق المجاورة

تنبيه بسقوط أمطار غزيرة على عسير والمناطق المجاورة
أبها(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار هطول أمطار رعدية بمنطقة عسير وتشمل : ” رجال ألمع ، والنماص ، والمجاردة ، وبللسمر ” ، والمناطق المجاورة لها حيث يمتد التأثير إلى محايل وأبها .

وأكدت الهيئة في تغريدة لها على ” تويتر ” أن الأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة ومصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة مما قد يؤدي إلى جريان للسيول بالمناطق المذكورة .

وأشارت إلى أن هذه الحالة تستمر من الواحدة والنصف من ظهر اليوم وحتى الخامسة والنصف مساءً .


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