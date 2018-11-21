بالصور.. انطلاق تويوتا أفالون TRD وكامري TRD موديلات 2020 بقوة 301 حصان

طوكيو(صدى):

كشفت تويوتا الستار بصورة رسمية عن سياراتها أفالون TRD 2020 وكامري TRD 2020 ، ومن المقرر عرض كلتا السيارتين في معرض لوس أنجلوس الدولي للسيارات ، فيما وصفت الشركة الطرازين بأنهما سيارتان سيدان معدلتان للسباقات ويقدمان وفقاً لاحتياجات المشترين.

وتحمل أفالون وكامري TRD تعليق معدل بممتصات صدمات جديدة ونوابض تعليق تقلل ارتفاع السيارة بواقع 15 مم كما تم زيادة معدل الصلابة الالتوائية في السيارتين. وبجانب التغييرات في التعليق, فقد حصلا على مكابح أكبر بأقراص أمامية 12.9 بوصة .

ومن حيث التصميم, فقد زود كلاهما بباقة أجزاء خارجية أيروديناميكية تشمل مشتت أمامي وعتبات جانبية جديدة واسبويلر على باب الحقيبة الخلفية ومشتت خلفي ولمسات حمراء بالاضافة الي شعارات TRD.

وبالنسبة لكامري TRD, فتتميز بعجلات جديدة 19 بوصة رياضية واطارات بريدجستون بوتينزا صيفية مع لمسات سوداء مطفية للعجلات ووزن كل عجلة أقل من التقليدية الموجودة في كامري XSE بواقع 1.4 كجم . كما حملت كامري الجديدة تعليق أكثر شراسة مع نوابض تعليق أكثر قوة وأعمدة اتزان مع زيادة الصلابة بمعدل 44% في الأمام و67% في الخلف.

كما تشمل التغييرات شبكة تهوية أمامية سوداء لامعة ونظام عادم جديد بالاضافة الي مقاعد سوداء Sport SofTex بلمسات حمراء وتطريز على مساند الرأس, بالاضافة الي أحزمة أمان حمراء وفرش أرضية بعلامة TRD وعجلة قيادة بغطاء جلدي وتطريز أحمر مختلف.

أما أفالون TRD، فتتميز بعجلات سوداء مطفية 19 بوصة أقل في الوزن عن السابق بواقع 2 كجم لكل عجلة , كما زودت السيارة السيدان بمقاعد Sport SofTex سوداء أمامية بمدخلات جلدية ولمسات حمراء خاصة وشعارا TRD في مساند الرأس وفرش الأرضية وذراع نقل الحركة.

وكلا الموديلين سيتوفر بمحرك V6 سعة 3.5 لتر بقوة 301 حصان ويتصل بالمحرك ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات مع وضعية قيادة سبورت ومبدلات سرعة بعجلة القيادة. ومن المقرر بدء مبيعات كلا الطرازين في خريف عام 2019.