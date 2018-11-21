دوري الخليج العربي يفوز بجائزة الأفضل في آسيا

طلال الغامدي(صدى):

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن فوز مسابقة دوري الخليج العربي الإماراتي، بأفضل دوري محترف في قارة آسيا، وذلك خلال حفل جوائز منظمة صناعة الرياضة الآسيوية، الذي أقيم مساء الثلاثاء، في بانكوك بتايلاند.

وتفوق الدوري الإماراتي، على أعرق دوريات آسيا، بناء على 13 معيار رئيسيًا، إلى جانب المعايير الفرعية والتي تزيد على المائة؛ حيث تتمثل بعض المعايير في الإدارة، الأداء المالي، التسويق والترويج، الإعلام والاتصال.

ومن الجدير بالذكر، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا “، قد أصدر تصنيفًا للدوريات في كافة أنحاء العالم، منذ شهرين، وفقًا لقيمة الصفقات التي أبرمها كل دوري، خلال موسم الانتقالات الصيفي المنقضي، وجاء كأس دوري الأمير محمد بن سلمان السادس عالميًا.