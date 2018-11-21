بالفيديو والصور.. ليلة بدوية توقظ حنين الأجانب نحو حياة الصحراء بظهران

نايف السالم(صدى):

أيقظت صور التراث البدوي الأصيل في المملكة داخل الخيام المصنوعة بالطرق التقليدية، في نفس الزوار الحنين نحو حياة الصحراء.

حيث جسد المجمع السكني في مدينة الظهران شرق المملكة بـ ” ليلة بدوية ” ينقل فيها سكانه إلى رحلة في عمق الصحراء؛ وذلك ليستمتعوا بحياة أقرب إلى حياة البدو.

حيث تواجد الزوار للاستمتاع بسحر ليالي الصحراء ومشاهدها التي تجمع بين معالم التراث العتيق والطبيعة الخلابة؛ وذلك في ليلة اجتمع فيها المزج بين أصالة الماضي وحداثة الزمن المعاصر.

كما جذبت العديد من الجنسيات الأوروبية التي دفعها الشغف؛ لمشاهدة نمط الحياة البدائية، فحرصت على اصطحاب أطفالها لتعرفهم بتراث المملكة وركوب الجمال والخيول، وسط طبيعة البيئة البدوية والتقاط صور معها.

وبهذه الليلة البدوية تم استعراض حضارة وثقافة وتنوعًا طبيعيًا وبشريًا بين كافة مناطق المملكة، وقُدِّمت فيها رقصات فلكلورية ترجم فيها العارضون حركات متسقة، متنقلين من الساحل إلى الجبل نحو السهل وصولاً إلى رمال وكثبان الصحراء.

وكانت ليلة بدوية عاشتها الأسر الأجنبية من جنسيات متعددة وثقافات متباينة، اتفقت جميعها على تقدير التراث البدوي الأصيل في قلب مدينة النفط، وانتصرت فيها حكمة الصحراء على متاعب وصخب المدينة.