لاعب الفتح غير راضٍ عن أداء فريقه

نواف السالم(صدى):

أكد لاعب نادي الفتح حمد الجهيم، أن زيادة عدد اللاعبين الأجانب قد أثرت على مشاركة بعض اللاعبين السعوديين لكنه عوّل في الوقت نفسه على الاجتهاد وإثبات الذات؛ معربًا عن عدم رضاه عن وضع النادي في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد 9 جولات من انطلاقها.

وقال ” الجهيم ” مصرّحًا: ” إنَّ الفريق عاد خطوتين للوراء بعد الجولة الثالثة بعدما تذوَّق حلاوة الفوز ثم توالت الهزائم ليستقر في المرتبة التاسعة ” ؛ فيما أضاف: ” إنَّ من الطبيعي أن يمر المهاجم بفترة صيام عن التهديف، ولكنه يتدرب جيدًا ويحاول الوصول للأفضل. ”

وأشار لاعب الفتح إلى أن المهاجم له أدوار إضافية في الملعب بجانب الأهداف ولكن التسجيل أمر مهم بلا شك؛ واعدًا جماهير الفريق بأن يحقّق وزملاؤه الفوز في المباراة المقبلة أمام نادي أحد، غدًا الخميس، في الجولة 10 من الدوري.