قضاة ومسؤولون: المملكة بقيادة خادم الحرمين تواصل المسير للمجد 

محمد السعران(صدى):

أكد عدد من أصحاب الفضيلة القضاة والمسئولين في تصريحات صحفية أن المملكة هي الدولة التي يضرب بها المثل في العدالة والنزاهة وتطبيق الشريعة الإسلامية .

وقالوا أن المملكة تحفظ الحقوق وتقيم الشرع وترعى الإسلام والمسلمين وتسهر على راحة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين وتنفق المال بسخاء على إنشاء المشاريع بالمشاعر المقدسة لراحة ودعم المسلمين في العالم .

مؤكدين أن ما تتعرض له المملكة من محاولات لزعزعة استقرارها هي محاولات لا قيمة لها كونها تصدر من الأعداء وستبوء بالفشل .

وقالوا إن المملكة قوية بعقيدتها الإسلامية وبقيادتها الرشيدة وبشعبها المخلص والمملكة هي الحصن الحصين للإسلام والمسلمين وهي الراعية والداعمة للقضايا الإسلامية والمسلمين في العالم .

وقال معالي عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ محمد أمين بن عبدالمعطي مرداد: ما تتعرض له المملكة من محاولات لزعزعة استقرارها هي محاولات لا قيمة لها كونها تصدر من الأعداء وستبوء بالفشل والخسران في حق هذه الدول المغرضة والحاقدة التي لا يروق لها قيادة المملكة للإسلام والمسلمين ومكانتها الدولية الرفيعة بين دول العالم .

وأضاف المملكة هي الدولة التي يضرب بها المثل في العدالة والنزاهة وتطبيق الشريعة الإسلامية تحفظ الحقوق وتقيم الشرع وترعى الإسلام والمسلمين وتسهر على راحة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين وتنفق المال بسخاء على إنشاء المشاريع بالمشاعر المقدسة لراحة المسلمين فكيف تتهم بهذه الادعاءات الكاذبة التي يتبناها الإعلام المأجور ؟ .

وأكد الشيخ المرداد أن المملكة ستظل راعية للإسلام والمسلمين فهي الداعمة الأولى لكافة القضايا الإسلامية في العالم تمد يد العون بيد من خلال مشاريعها الإنسانية والإغاثية الداعمة لكل محتاج وترعى ضيوف الرحمن والمشاعر المقدسة ومواطنيها والمقيمين.

وحث كافة شرائح المجتمع على الوقوف ضد كل ما يهدد الوطن والاستقرار والوقوف صفا واحدا مع قيادتنا الرشيدة وأن يكونوا هم الحصن الحصين لدينهم ووطنهم وقيادتهم.

وأكد يوسف بن صالح الراجحي رئيس جامعة الشعوب العربية في هذه المرحلة التي نعيشها تقوم المملكة بدور فعال في العالم العربي والإسلامي والدولي نحو القيام بمسئولياتها في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة والمحافظة على الاقتصاد العالمي عبر استقرارا أسواق النفط في هذه المرحلة التي تتزايد مكانة المملكة عالميا تحاول بعض الدول المغرضة ووسائل أعلامها المأجورة في بث فبركاتها الممجوجة وكذبها الجلي على كل ما هو سعودي في محاولة يائسة لتشويه صورة المملكة على النطاق الإسلامي والعالمي وهذا هو تدبير الحاقد المبغض للمسلمين وقضاياهم المصيرية ولن يفلح من يعادي بلاد الحرمين بإذن الله تعالى .

وقال المملكة ترعى المسلمين وتنتصر لقضاياهم وتستضيف سنويا ملايين المسلمين من ضيوف الرحمن الحجاج والمعتمرين وتسهر على راحتهم ورعايتهم وتبذل الكثير من المال والعمل لصالح ضيوف الرحمن فكيف يكون هذا جزائها .

وقال سعود العويس ـ رئيس جمعية ذووي الشهداء ـ الوطن شامخ بقيادته الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ يحفظهما الله ـ وبرجاله البواسل وبكافة أجهزته ومهما حاول العابثون أن يمسوه بأذى فإنهم مخذولون بإذن الله فبلاد الحرمين في أمن وأمان واستقرار بفضل من الله .

وأضاف العويس الوطن عندما يتعرض لمحاولات من أعداء الدين أو من يتربص به من الأعداء فإن النسيج الاجتماعي السعودي المتوحد ينتفض حماية للدين وللقيادة والوطن والوقوف صفا مع قيادته الرشيدة للدفاع عن بلادهم الغالية مهبط الوحي وقبلة المسلمين.

بدوره استنكر هزاع الروسان رئيس مجلس ادارة شركة الروسان للمقاولات الحملة الشرسة التي يقوم عليها إعلام كاذب غير نزيه في اختلاق القصص الخيالية والغير صحيحة التي يراد بها الافتراء على المملكة وقيادتها الرشيدة .

وقال الروسان : المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين تواصل المسير للمجد والعلياء لا يؤثر فيها حقد حاقد أو إعلام كاذب لا قيمة له ولا تأثير فالمملكة هي الراعية للمسلمين والداعمة لقضاياهم المصيرية منذ قيامها يد تبني ويد تساعد وتدعم الإخوة الأشقاء ونصرة قضاياهم وهي قبلة المسلمين و مهوى أفئدتهم تستقبل الملايين من المسلمين للحج والعمرة وترعاهم وتقدم لهم أفضل الرعاية والعناية في سبيل راحتهم وقضاء مناسكهم وتعمل بشكل متواصل لتطوير وإنشاء المشاريع بالحرمين الشريفين ورعايتها والعناية بها لراحة قاصديها ولن تلتفت للحاقدين والمرجفين ابداً .

من جانبه، قال المدير التنفيذي لجمعية تنمية وتمويل الأسر المنتجة أعمال الشيخ عبدالرزاق القشعمي إن بلاد الحرمين الشريفين محفوظة من الله عز وجل ولن تتمكن يد الغدر والخيانة من المساس بأمنها واستقرارها وتنميتها بإذن الله تعالى.

مؤكداً أن الوطن وقيادته الرشيدة وشعبه المخلص يقفون في صف واحد في وجه الحملات الإعلامية والسياسية المغرضة التي تستهدف الوطن وعقيدته ومقدراته وثقافته الدينية والاجتماعية الأصيلة المحافظة على تعاليم الدين الإسلامي الحنيف .