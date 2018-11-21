بالصور.. نساء يشاركن في سباق فورمولا إي في الرياض
شاركت سبع سائقات في سباق الفورمولا إي l’ePrix de Diriyah التي تستضيفها الرياض على مضمار الدرعية ديسمبر المقبل.
وشهد سباق فورمولا العديد من السائقات في تجاربها، بعد منافسة Diriyah ePrix، في ثانِي أيام السباق، الذي سينطلق الموسم الخامس منه في 15 ديسمبر، ومن ضمن المتسابقات آمنة القبيسي، أول امرأة إماراتية تدخل هذا المجال، وهي عضو في لجنة رياضة السيارات النسائية في الاتحاد الدولي للسيارات وستشارك ضمن فريق Virgin Racing.
وأشارت سائقة فريق GT البريطاني السابقة: ” فخورة للغاية بتمثيل النساء بشكل عام وخاصة النساء العربيات، خلال هذا السباق، إنها صفحة جديدة في حلمي بأن أصبح سائقة محترفة “.
وينضم للقبيسي تاتيانا كالديرون التي ستتولى عجلة قيادة DS E-Tense FE19 ، وبيتسك فيسر وكاثرين ليج وسيمونا دي سيلفسترو، وكارمن جوردا وأخيرًا شامي جادويك.
ابو غالب[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 1 ساعة
ولا تلقو بانفسكم للتهلاكة الفورملا من السباقات الخطيرة جدا كم من حوادث حصلت في سباقات فورملا عالمية بسبب السرعة الجنونية لسيارت السباق اي احتكاك او عدم السيطرة علي المركبة بسبب السرعة الهائلة تحصل كارثة مثلما حصلت قبل عدة ايام مع المسابقة الامريكية طارت السيارة لاعلي عدة امتار وتحطمت واصيبت عدة اصابات في جسدها
ابو منار[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 31 دقيقة
وجيه واشكال قذرة