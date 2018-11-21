بالفيديو والصور.. ضجة على الإنترنت بعد انتشار حفل زفاف لطفل في العاشرة وعروسه في الثامنة
تسبب فيديو حفل زفاف في جدل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي برومانيا حيث لم يتعدى العريس 10 سنوات بينما كانت العروسة 8 أعوام فقط .
ووفقاً لصحيفة الـ ” ديلي ميل ” البريطانية فإن الحفل كان في مدينة ” كرايوفا ” ، حيث أحياه المغني الروماني “” أليكس من كاراكال ” الذي قال للطفل : ” اترك الألعاب جانبًا، لقد تزوجت من عروسك اليوم” ، بينما كان هناك حشد من النساء حول العروس الصغيرة يضعن اللمسات الأخيرة على فستانها الوردي .
وفيما غضب رواد الإنترنت لعدم قانونية الزواج ورفضه إجتماعياً ، إلا أن أحد الرواد برره بأنه مجرد عهد على الزواج مستقبلاً فيما يعرف بطقس ” جيسي ” .
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3581 ] نشر منذ 52 دقيقة
عانيتهم لعبة باربي وسيكل ابو ثلاث كفرات😂
خبال ما بعده خبال
عزيز/طيب النفس[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 24 دقيقة
باالعكس الوقت هاالايام صعب ومشاكل وانترنت مفتوح
على كل شي , الزواج يعفهم
لازم طفاية الحريق جاهزة من تقبع الضوء
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58791 ] نشر منذ 7 دقائق
شدوا حيلكم ,,
,, باالرفاء والبنين ,,