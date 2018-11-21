بالفيديو والصور.. ضجة على الإنترنت بعد انتشار حفل زفاف لطفل في العاشرة وعروسه في الثامنة

بوخارست(صدى):

تسبب فيديو حفل زفاف في جدل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي برومانيا حيث لم يتعدى العريس 10 سنوات بينما كانت العروسة 8 أعوام فقط .

ووفقاً لصحيفة الـ ” ديلي ميل ” البريطانية فإن الحفل كان في مدينة ” كرايوفا ” ، حيث أحياه المغني الروماني “” أليكس من كاراكال ” الذي قال للطفل : ” اترك الألعاب جانبًا، لقد تزوجت من عروسك اليوم” ، بينما كان هناك حشد من النساء حول العروس الصغيرة يضعن اللمسات الأخيرة على فستانها الوردي .

وفيما غضب رواد الإنترنت لعدم قانونية الزواج ورفضه إجتماعياً ، إلا أن أحد الرواد برره بأنه مجرد عهد على الزواج مستقبلاً فيما يعرف بطقس ” جيسي ” .