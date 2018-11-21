بالفيديو .. ” شيماء سبت ” تكشف حقيقة مرض شقيقتها النادر

المنامة(صدى):

رفضت النجمة البحرينية إتهامها باستغلال مرض شقيقتها لتحقيق ” شو إعلامي ” ، مؤكدة أنها لا تنقصها شهرة ،وأن فنانات الأمس أو اليوم فقط هن اللاتي يلجأن لهذه الحيل ، بينما بدأت الفنانة المشهورة عملها منذ عام 1988 .

وقالت ” سبت ” في لقاء لها ببرنامج ” في الصميم ” المذاع على قناة atv ” إذا اختفت السوشيال ميديا ستظل بنات سبت متواجدات ” .

وحول حالة شقيقتها الصحية كشفت أن ” شذى ” بدأت في التحسن، ولكن بشكل بطيء لأنها أصيبت بمرض نادر للغاية لا يصيب إلا عددًا قليلاً من الناس حول العالم وهو ” شلل جزئي بالمعدة ” .

كما أكدت أن حالة شقيقتها كشفت لها معادن الناس حولها ووقوف الكثير ممن كانت تظنهم على خلاف معها بجانبها .