تخلصي من شبح الشيب المبكر بهذه الأطعمة

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

يعتبر شيب الشعر من الأمور المحرجة والمزعجة بالنسبة للمرأة ولاسيما اذا كان الشيب مبكراً ويغزو خصلات الشعر من دون إنذار.

إليكِ بعض الأطعمة التي تساهم في عدم نمو الشيب عن شعركِ وتأخر ظهوره ، فلا تهملي حميتك الغذائية خوفاً على جمال شعرك واطلالتك.

اللحوم على أنواعها

وخاصة الدجاج فهي غنية بالمواد البروتينة التي تمد الشعر بالأحماض الأمينية والتي تشكل الوحدات الأساسية في إنبات الشعر ونموه.

لكن ننصحك بالابتعاد عن اللحوم المعلبة مثل النقانق وغيرها بالاضافة الى الدجاج الذي يتربى على الهرمونات.

الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة وخاصة العضوية تزود الشعر بفيتامينات المجموعة “ب” التي تعتبر هامة جداً لتأمين صحة الشعر .

السبانخ

هي غنية بفيتامين “بيوتين” الذي يشارك في عمليات حيوية أساسية في الجسم خصوصاً فيما يتعلق بالدهون التي يفرزها الجلد وفروة الرأس. تناوليها نيئة في السلطات او مطبوخة.

الخضار الورقية

مثل الخس والملوخية والجرجير وغيرها فهي غنية بالفيتامنيات والمعادن التي تساهم في إنتاج المادة الزيتية من قبل بصلات الشعر.