التنمية الاجتماعية بتربة يحتفل بيوم الطفل العالمي بمشاركة فريق ” بصمه التطوعي “

نايف السالم(صدى):

تحت شعار (من حقي أن أكون) قام مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة تربة وبمشاركة فريق بصمه التطوعي بتفعيل اليوم العالمي للطفل بمقر المركز يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٠/٣/١٢هـ

تضمن الاحتفال محاضرة توعوية عن الأجهزة الالكترونية وسلبياتها وإيجابياتها وآثارها على صحة الطفل الجسدية والنفسية والعقلية والاجتماعية، كما تخلل المحاضرة بعض المناقشات مع الأمهات حول تنشئة الطفل.

وبعد ذلك تم عرض مرئي لبعض الطرق في التعامل مع الأطفال والتي تساهم في تربيتهم .

تهدف المحاضرة إلى توعية الأمهات لحماية الطفل من جميع المخاطر حوله.

واختتم البرنامج بالشكر لكل من ساهم وشارك في نجاح هذه الفعالية.