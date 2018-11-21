بعد هزيمته 4 مرات متتالية.. مدرب أوروجواي: لست سعيدا على الإطلاق

ماجد محمد(صدى):

صرح أوسكار واشنطن تاباريز، المدير الفني لمنتخب ” أوروجواي ” لكرة القدم، أنه ليس سعيدًا على الإطلاق بتعرض فريقه للهزيمة 4 مرات متتالية، أخرها أمام فرنسا ” 0- 1 ” .

وقال ” أوسكار ” : ” كنا بانتظار هذه المباريات منذ وقت طويل، لكن الكثير من اللاعبين الهامين لم يتمكنوا من التواجد معنا، هذا الأمر ساهم في معرفة كيف سيتجاوب اللاعبون الذين حلوا محلهم ” .

وأضاف: ” في هذه المباريات يبحث الجميع عن النتائج، ونحن لم نتمكن من تحقيق نتيجة جيدة، لكننا لن نغادر خالين الوفاض فيما يتعلق بالاستنتاجات الإيجابية ” .

كما أوضح أن هذه الوديات ستستمح لفريقه بالتقدم نحو تحقيق أهداف هامة مثل ” التأهل لكوبا أمريكا 2019، ومونديال 2022 ” .