” الشورى ” يوافق على إعداد مدونة الأحوال الشخصية

عادل الحربي(صدى):

وافق مجلس الشورى على توصية تدعو مجلس شؤون الأسرة للعمل مع الجهات ذات العلاقة لإعداد مدونة للأحوال الشخصية المعروفة بـ “وثيقة مسقط “و المعتمدة بقرار على مستوى جميع دول مجلس التعاون في الخليج العربي.

وتهدف المدونة إلى تنظيم تكوين الأسرة وعلاقاتها الناشئة منها ، على أن يختص المجلس بإصلاح قانون الأسرة وسن التشريعات اللازمة له .

كما طالب مجلس الشورى مجلس شؤون الأسرة ببناء وتعزيز ثقافة الإنتاجية والاعتماد على الذات للأسرة و بناء شراكات مع القطاع غير الربحي .