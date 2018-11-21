” حساب المواطن ” يوضح مدى أحقية المولود الجديد في الدعم
أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، مدى أحقية المولود الجديد في الحصول على دعم جديد من البرنامج، وذلك ردًا على مواطن بشأن إضافة مولوده الجديد إلى حساب المواطن: ” وهل سيكون له دعم أكبر بعد الإضافة أم سيحصل على نفس مقدار الدعم؟ ”
وأجاب ” حساب المواطن ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا أن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكان المواطن استخدام حاسبة الدعم عبر الرابط التالي: هنا
ومن الجدير بالذكر، أنه يتم التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن وإدخال البيانات التالية ” رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال “، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.
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