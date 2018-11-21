” حساب المواطن ” يوضح مدى أحقية المولود الجديد في الدعم

عادل الحربي (صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، مدى أحقية المولود الجديد في الحصول على دعم جديد من البرنامج، وذلك ردًا على مواطن بشأن إضافة مولوده الجديد إلى حساب المواطن: ” وهل سيكون له دعم أكبر بعد الإضافة أم سيحصل على نفس مقدار الدعم؟ ”

وأجاب ” حساب المواطن ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا أن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكان المواطن استخدام حاسبة الدعم عبر الرابط التالي: هنا

ومن الجدير بالذكر، أنه يتم التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن وإدخال البيانات التالية ” رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال “، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.