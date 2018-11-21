فيصل بن مقرن يحمل ” تويتر ” مسؤولية الحسابات الوهمية المسجلة باسم والده

نايف السالم(صدى):

كشف الأمير فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز، عن حقيقة وجود حسابات رسمية باسم الأمير مقرن بن عبدالعزيز على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قائلا إن جميع الحسابات المسجلة باسم والده وهمية، وستتم ملاحقتها قانونياً بسبب ارتكابها جرم ” انتحال الشخصية “.

وأعرب الأمير فيصل بن مقرن عن استغرابه من إقدام إدارة ” تويتر ” على توثيق أحد الحسابات الوهمية تحت اسم الأمير مقرن على رغم عدم صحة ذلك.

وقال الأمير فيصل بن مقرن: ” إزالة تويتر لعلامة التوثيق أو إيقاف الحساب لا يعفيهم من المسؤولية “.

اقرأ أيضا: