  • الأربعاء 21

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. فيصل بن مقرن يحمل ” تويتر ” مسؤولية الحسابات الوهمية المسجلة باسم والده

فيصل بن مقرن يحمل ” تويتر ” مسؤولية الحسابات الوهمية المسجلة باسم والده

فيصل بن مقرن يحمل ” تويتر ” مسؤولية الحسابات الوهمية المسجلة باسم والده
نايف السالم(صدى):

كشف الأمير فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز، عن حقيقة وجود حسابات رسمية باسم الأمير مقرن بن عبدالعزيز على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قائلا إن جميع الحسابات المسجلة باسم والده وهمية، وستتم ملاحقتها قانونياً بسبب ارتكابها جرم ” انتحال الشخصية “.

وأعرب الأمير فيصل بن مقرن عن استغرابه من إقدام إدارة ” تويتر ” على توثيق أحد الحسابات الوهمية تحت اسم الأمير مقرن على رغم عدم صحة ذلك.

وقال الأمير فيصل بن مقرن: ” إزالة تويتر لعلامة التوثيق أو إيقاف الحساب لا يعفيهم من المسؤولية “.

اقرأ أيضا:

كشف حقيقة امتلاك الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود حسابات بمواقع التواصل


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *