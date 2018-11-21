” الراجحي المالية ” تؤكد بقاءها على تصنيفها المحايد لقطاع الأسمنت

علي القحطاني(صدى):

أكدت شركة ” الراجحي المالية ” إنها تبقي على تصنيفها المحايد لقطاع الأسمنت بسبب عوامل السوق الضعيفة حاليًا؛ متوقعةً أن يتحسن الطلب على الأسمنت خلال الفترة القادمة مدعوما بالإنفاق الحكومي المرتفع خلال السنوات المقبلة.

وأوضحت الشركة أن الأسعار من غير المحتمل أن ترتفع قريبًا؛ بسبب فائض المخزون الضخم والمنافسة الحادة؛ لافتةً إلى أنه من المتوقع أن تستمر الصادرات في نموها نظرًا للمنافسة الحادة، وأسعار البيع المنخفضة وارتفاع مستويات المخزون في السوق المحلي.