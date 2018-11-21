” ترامب ” يطلق الرصاص في أعناق المخربين.. ويؤكد :” المملكة حليف موثوق “

واشنطن(صدى):

على الرغم من توقعات المرتزقة والعصابات الإعلامية المأجورة بتصريحات هجومية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المملكة في خطابه أمس على أثر حادث وفاة المواطن الصحفي ” جمال خاشقجي ” ، إلا أن كلمات الخطاب جاءت كالرصاص في أعناقهم ، بعد أن أكد ” ترامب ” على موثوقية العلاقة بين واشنطن والرياض .

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي لإيمان القادة الأمريكيين بالدور المحوري للرياض في منطقة الشرق الأوسط والعالم .

كما أكد ” ترامب ” على متانة علاقات الأمن القومي وضرورة بيع السلاح للرياض، بما يتوافق مع البيان الذي صدر اليوم عن البيت الأبيض الذي أشار فيه إلى أنه لم يتم التواصل إلى نتائج محددة حول علاقة الرياض بمقتل خاشقجي.

وأكد المحللون أن خطاب الرئيس الأمريكي هدم بيوت العنكبوت وأحلام المخربين في المنطقة من الإعلام القطري أو التركي أو غيره من أعداء السلام في المنطقة والعالم .

الجدير بالذكر أن التعاون الراسخ بين الرياض وواشنطن يمتد عبر العقود ، حيث تعود أول علاقة دبلوماسية بين البلدين بشكل كامل إلى ١٩٣٣م ثم العلاقات الحديثة والتعاون المتين الذي حدث في العام ١٩٤٥م، وكذلك في الحرب العالمية الثانية، ومواجهة السوفييت وطرد القوات العراقية من الكويت ١٩٩١