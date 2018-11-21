قوات الاحتلال تعتقل نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني بمدينة البيرة

القدس المحتلة(صدى):

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني بمدينة البيرة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت النائب في المجلس التشريعي أحمد عطون، من منزله بمدينة البيرة.

من جهة أخرى هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم،متاجر الفلسطينيين في مخيم شعفاط، وسط القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس أن عمليات التدمير والهدم التي نفذتها جرافات الاحتلال جرت وسط حصار عسكري مشدد فرضته قوات الاحتلال على محيط المنطقة، إضافة إلى إغلاق الحاجز العسكري القريب من مدخل المخيم أمام مركبات الفسطينيين، ووسط انتشار واسع لجنود الاحتلال، في حين ما زال التوتر سيد الموقف في المخيم.