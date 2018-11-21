تعليم الرياض يقيم معرض للتوعية بمرض السكري وطرق الوقاية منه

عبدالرحمن الزهراني (صدى):

دشن مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور حمدان بن مانع العمري اليوم الأربعاء فعاليات اليوم العالمي للسكري تحت شعار الأسرة ومرض السكري وذلك في بهو الإدارة بحضور مساعد المدير العام للخدمات المساندة محمد العيد ومسؤولي الإدارة .

وقال مدير العلاقات العامة خالد البشر أن هذه الفعاليات والتي تنظمها العلاقات العامة بالتعاون مع الشؤون الصحية المدرسية تأتي في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للسكري وذلك من خلال التوعية بمرض السكري وكيفية الوقاية وطرق التعامل معه في حالة الإصابة به والغذاء المناسب لمريض السكري ، مشيراً إلى مشاركة عدة جهات حكومية وأهلية إضافة إلى مشاركة شركات خاصة بالغذاء الصحي مشاركة بأجنحة متنوعة للتوعية بخطر مرض السكري وطرق التعامل معه .

يذكر أن تعليم الرياض قد وجه المدارس بضرورة إقامة عدة برامج وفعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي للسكري في المدارس للتوعية بهذا المرض والذي تقول الإحصاءات والتي أعلنتها وزارة الصحة السعودية، أن واحداً من كل أربعة أشخاص إما مصاب أو في مرحلة ما قبل الإصابة بمرض السكري .