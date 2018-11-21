باريس سان جيرمان يقع في ورطة قبل لقائه المرتقب مع ليفربول

ماجد محمد(صدى):

وقع باريس سان جيرمان الفرنسي في ورطة قبل أيام على المواجهة المرتقبة مع ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بسبب إصابة نجميه كيليان مبابي والبرازيلي نيمار، خلال مشاركتهما مع منتخبي بلديهما.

وبحسب المعلومات الواردة فإن مبابي أصيب في كتفه الأيمن خلال المباراة التي فاز بها أبطال العالم على الأوروغواي 1-0 في ضواحي باريس، ويأتي ذلك بعدما سقط داخل منطقة جزاء المنتخب الضيف، وحاول مواصلة اللعب لكنه قرر بعد ذلك عدم إكمال المباراة ليترك مكانه لفلوريان توفان في الدقيقة 36.

ولم يخض نيمار سوى 8 دقائق من المباراة التي فازت بها البرازيل على الكاميرون 1-0 أيضاً في إنجلترا، وذلك بعدما شعر بآلام في العضلة اليمنى لحالبه في الدقيقة الخامسة، فتوجه إلى طبيب المنتخب ليتحدث إليه قبل أن يستأنف اللعب.

وينتظر جمهور سان جرمان وإدارته ومدربه الألماني توماس توخل بقلق وضع اللاعبين، لاسيما أن نادي العاصمة يستقبل ليفربول الأربعاء المقبل في مباراة هامة جدا كونه يحتل المركز الثالث في مجموعته الثالثة قبل جولتين على النهاية، بفارق نقطة خلف الفريق الإنكليزي ونابولي الإيطالي وأمام النجم الأحمر الصربي الذي يستقبل بطل فرنسا في الجولة الأخيرة.

ومن المؤكد أن اصابة مبابي ونيمار الذي خاض جميع المباريات مع فريقه والمنتخب البرازيلي، ستزيد نقمة مدربهما توخل.