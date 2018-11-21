جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل تعلن عن توفر وظائف أكاديمية للجنسين

الدمام(صدى):

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن احتياجها لكوادر وطنية مؤهلة من الرجال والنساء، لشغل وظائف أكاديمية “معيد”، واحتياجها لكوادر وطنية مؤهلة من النساء لشغل وظائف ” محاضر ” .

وسيكون التقديم إلكترونياً على موقع الجامعة ابتداء من يوم غدٍ حتى يوم الخميس 21 ربيع الأول 1440هـ الموافق 29 نوفمبر 2018م .

ودعت الجامعة الراغبين في شغل تلك الوظائف الى الاطلاع على تفاصيل وشروط وآليات التقديم من خلال زيارة موقع الجامعة الالكتروني هنا.