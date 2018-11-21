تسجيل 320 ألف عسكري ببرامج ” الإسكان “

عادل الحربي(صدى):

أوضح رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص ” نماء ” فهد السكيت، أن عدد العسكريين المسجلين في جميع برامج ومنتجات الإسكان بلغ 320 ألف عسكري، كما يتم دراسة ضم العسكريين المتقاعدين إلى مبادرة ” القروض العقارية الحسنة للعسكريين في الخدمة ” .

وفي السياق نفسه، قال ” السكيت ” أنهم يدرسون مع ” الإسكان ” تسهيل الإجراءات للعسكريين لتملك سكن، بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل، لافتًا إلى أن مبادرة ” القرض العقاري الحسن ” تشمل تقديم قروض للعسكريين مستفيدي الإسكان و” الصندوق العقاري” تصل لـ140 ألف ريال، مع تغطية أرباح التمويل المقدم لهم من الجهات التمويلية حتى 500 ألف ريال.

ومن الجدير بالذكر، أن وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري أطلقا مؤخرًا بالتعاون مع وحدة المنتج المحلي وتنمية القطاع الخاص ” نماء ” مبادرة ” القروض الحسنة للعسكريين في الخدمة “، والتي تشمل منسوبي كل من وزارة الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، ورئاسة الحرس الملكي، ورئاسة أمن الدولة، والرئاسة العامة للاستخبارات.